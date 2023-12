information fournie par So Foot • 03/12/2023 à 23:08

Le Barça domine l'Atlético grâce à João Félix

Dans une rencontre étriquée mais ô combien importante, le FC Barcelone est parvenu à dominer l'Atlético de Madrid par la plus courte des marges (1-0). Unique buteur de la rencontre, João Félix va donner des idées noires à son propriétaire rojiblanco.

FC Barcelone 1-0 Atlético de Madrid

But: J.Félix (28 e ).

Préparer un choc de la Liga contre l’Atlético de Madrid, c’est une chose. Bien le négocier en est une autre. Cette semaine, João Félix avait mis les petits plats dans les grands pour expliquer que le Barça correspondait bien mieux à son style de jeu et que n’importe quel joueur préférerait jouer au Barça plutôt qu’à l’Atlético. Sympa pour les Colchoneros … Persona non grata dans la capitale espagnole, Félix a assumé son rôle en inscrivant le seul but de la rencontre. Comme quoi, le trashtalking a encore de beaux jours devant lui.…

Par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com