So Foot • 14/08/2020 à 06:00

Le Barça doit-il trembler à l'heure de défier le Bayern ?

Une mission impossible : c'est ce qui attendrait le FC Barcelone face au Bayern Munich, ce vendredi à Lisbonne, en quarts de finale de la Ligue des champions. De fait, les Bavarois se sont mués en une intraitable machine de guerre depuis la reprise du football, en mai, tandis que dans le même temps, les Catalans n'ont pas rassuré, loin d'être convaincants dans le jeu. Alors, impossible, vraiment ?

FC Barcelone Bayern Munich le 14/08/2020 à 21:00 Ligue des champions Diffusion sur

Le tank et la charrue

Avec, Tom Cruise et Brian De Palma n'ont visiblement rien inventé. La tâche qui s'offre au FC Barcelone ce vendredi, face au Bayern Munich, semble en toute hypothèse aussi ardue que celles de l'Américain à la coupe parfaite. De fait, tandis que les, plus que jamais dépendants de leur puce argentine, ont fait étalage de leurs faiblesses ces dernières semaines, le Bayern se présente à Lisbonne comme une infaillible machine de guerre. Et pourtant, ce quart de finale est loin d'être gagné pour les Bavarois, qui ont fait étalage dans les médias de toute leur assurance : au contraire, face à un Barcelone bien chaud, cela pourrait être un traquenard.D'un côté, il y a le Bayern, irrépressible machine à gagner depuis la reprise. Porté par un Lewandowski stratosphérique, auteur