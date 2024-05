Le Barça change de Xavi comme de chemise

Annoncé restant du côté du FC Barcelone, Xavi va finalement quitter le club à la fin de cette saison 2023-2024. Retour sur un printemps catalan bien agité.

Sans sel, ni sucre, mais avec beaucoup d’amertume. Le régime adopté – malgré eux – par les supporters du FC Barcelone en cette fin de saison ne fait guère envie. En effet, ce printemps 2024 aura été marqué par l’élimination des Blaugranas dans toutes les compétitions où ils étaient engagés (Liga et Ligue des champions), après pourtant y avoir cru plusieurs mois durant. Des échecs sur le terrain corrélés à une atmosphère étouffante en coulisses, conclue ce vendredi par l’éviction de l’entraîneur, Xavi, que l’on pensait pourtant restant.

Almeria, Vitor Roque, et finances

En janvier dernier, tout semblait pourtant limpide. En conférence de presse, Xavi entérinait son choix de quitter le Barça en fin de saison, un an après son arrivée et avec un joli titre de champion d’Espagne obtenu en 2023. Mais au mois d’avril : changement. À la peine pour trouver un successeur à son ancien milieu de terrain – faute de finances suffisantes – Joan Laporta, président du club, le convainquait en effet de rester une année de plus, soit jusqu’à la fin de son contrat (en juin 2025). Tout sourires, le duo, accompagné du directeur sportif, Deco, s’affichait alors sous les clichés des photographes locaux afin de fêter la nouvelle. Des festivités prolongées par un dîner organisé chez Laporta en personne, qui déclare au bord des larmes : « Je suis tellement fier de l’entraîneur que nous avons. » Dans le football cependant, tout va un peu trop vite, et au soir d’une victoire à Almeria (0-2) le 16 mai dernier, la situation s’est de nouveau inversée. Définitivement.…

