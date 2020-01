Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Barça battu à Valence Reuters • 25/01/2020 à 18:10









Le Barça battu à Valence par Samuel Martin (iDalgo) Battu 5-2 lors du match aller, Valence a pris sa revanche sur le FC Barcelone pour le compte de la 21e journée de Liga (2-0). Dans un Estadio de Mestalla en feu, les hommes d'Albert Celades ont mis en difficulté les champions en titre dès les premières minutes. Mais dans une première période de faible qualité, les Catalans s'en sont remis à leur gardien. Marc André Ter Stegen retarde l'échéance en repoussant le pénalty de Maxi Gomez à la 12e minute. L'attaquant espagnol attendra le second acte pour faire la différence. Il provoque tout d'abord le but contre son camp de Jordi Alba (48', 1-0) avant de battre le portier allemand d'un beau plat du pied (77', 2-0). Les Barcelonais ont été maladroits en seconde période à l'image de Lionel Messi qui n'est pas parvenu à marquer malgré de nombreuses tentatives. Le ballon d'or 2019 et ses coéquipiers laissent la possibilité au Real Madrid de prendre seul la tête du championnat en cas de victoire demain à Valladolid (21h).

