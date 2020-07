Le Barça bat l'Espanyol dans l'ennui

Dans un match sans grand relief, le FC Barcelone s'impose dans ce derby grâce à Luis Suárez. Revenu à un point du Real Madrid, le Barça engendre dans le même temps la relégation officielle de l'Espanyol.

FC Barcelone 1-0 Espanyol Barcelone

C'est simple le football, surtout lorsqu'il se pratique à vingt joueurs sur un terrain à onze. Plus de liberté, plus de jeu et plus de courses vers l'avant : tout ce dont avait besoin le Barça pour embellir ce derby. Une action où Leo Messi, Antoine Griezmann et Luis Suárez touchent le ballon pour voirinscrire l'unique but d'une partie terminée par le plus petit des écarts. Une nouvelle fois peu emballant, le Barça s'impose mais n'impressionne guère. Reléguée en, l'Espanyol n'a plus que ses yeux pour pleurer.Au moment d'entrer sur la pelouse du Camp Nou, les données sont claires pour l'Espanyol : tout autre résultat différent d'une victoire condamne l'actuelle lanterne rouge à la deuxième division l'an prochain. Une aubaine pour le Barça ? Pas vraiment, puisque les Catalans sont également dans l'obligation de s'imposer à la maison afin de mettre la pression sur le Real Madrid. Détenteur de la possession du ballon, lesse laissent surprendre sur un contre mené par Adrián Embarba côté droit ponctué d'une frappe croisée de l'ailier bien renvoyée par Marc-André ter Stegen (10). En guise de réaction, Suárez se rapproche du but de Diego López mais son tir est détourné en corner par la défense visiteuse (25).Confronté à un système avec une seule pointe et une défense