information fournie par So Foot • 26/06/2023 à 10:48

Le Barça attrape le beau poisson Gündoğan

Le remplaçant de luxe.

Quelques heures après le départ de Sergio Busquets pour l’Inter Miami, le FC Barcelone annonce déjà son remplaçant, et pas des moindres. Si le suspense était un peu gâché depuis quelques jours concernant le milieu de terrain de Manchester City İlkay Gündoğan, il est cette fois totalement levé. L’Allemand de 32 ans, pièce maîtresse du City de Guardiola, rejoint les Blaugrana , libre de tout contrat . Auteur d’une saison remarquable avec les Citizens, vainqueur de la Ligue des champions, de la FA Cup et de la Premier League, il apparaît comme un renfort de taille du côté de la Catalogne. Une région particulièrement appréciée de sa chère et tendre, qui aurait grandement pesé dans la balance à l’heure du choix, selon les médias espagnols.…

AC pour SOFOOT.com