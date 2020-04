Le Barbade/Grenade de 1994 est-il le match le plus bizarre de l'histoire ?

Lorsque les organisateurs de la Coupe caribéenne des nations décident en 1994 que tout but en or inscrit lors de la prolongation compte double, ils ne se doutent pas des conséquences kafkaïennes sur le scénario du match entre la Barbade et Grenade.



Premier but contre son camp

27 janvier 1994, banlieue de Bridgetown, capitale de la Barbade. Le stade national de ce minuscule territoire perdu au bout de l'archipel des Petites Antilles est en ébullition. L'équipe de la Barbade, les Bajan Rockets, vient de marquer un but qui lui permet d'arracher la prolongation et sauvegarde ses chances de passer le tour préliminaire de la Shell Caribbean Cup, compétition qualificative pour la Gold Cup. Entre la pelouse et les tribunes du stade, la piste d'athlétisme et la piste cyclable semblent infinies. Malgré la distance, les immenses éclats de rire des spectateurs parviennent aux oreilles des joueurs de la Grenade, adversaires du jour des Bajan Rockets. C'est qu'en marquant ce but à trois minutes de la fin du temps réglementaire, la Barbade a joué la plus grande farce jamais permise par le règlement d'une compétition. Ce but qui l'envoie en prolongation, la Barbade l'a en effet marqué de plein gré... contre son camp ! Pourquoi cette parodie de football ? Pour la cinquième édition de la Shell Carribean Cup, les organisateurs ont fait dans l'ubuesque... Afin de prévenir des positions trop serrées au classement des poules qualificatives, ils ont prévu que chaque match s'achevant sur un score nul comporterait une prolongation avec but en or... et que celui-ci compterait double. À leur décharge, il faut bien admettre qu'il n'est guère aisé de créer de nettes différences dans des poules de trois équipes qui ne se rencontrent qu'une seule fois.Avant l'ultime et décisive rencontre entre la Barbade et la Grenade, le suspense est entier dans le groupe 1 des éliminatoires. Porto Rico a battu la Barbade 1-0, et la Grenade a disposé de Porto Rico par un but marqué en prolongation, soit une victoire par 2 à 0. Au classement, la Grenade fait la course en tête au titre de la différence de buts. Un match nul ou une défaite par un but d'écart lui suffit pour passer ce round. Porto Rico, second après deux matchs, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com