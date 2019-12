«Le Ballon d'or offre une voix qui porte», juge Ruud Gullit

L'histoire d'amour dure depuis 32 ans. Chaque jour, Ruud Gullit jette un œil affectueux au Ballon d'or posé dans son salon. Le lauréat du trophée de 1987 y voit toujours « un honneur et une reconnaissance ». À l'occasion de la remise du trophée 2019 ce lundi, le champion d'Europe 1988 avec les Pays-Bas raconte son rapport à ce trophée.Quel souvenir gardez-vous de votre Ballon d'Or en 1987 ?RUUD GULLIT. C'est un immense souvenir pour plein de raisons. D'abord car c'est un énorme honneur de remporter un tel trophée. Mais il est encore plus important à mes yeux car j'ai pu le dédier à Nelson Mandela. Gagner le Ballon d'or m'a donné le pouvoir de faire cette déclaration au moment où en Italie, personne ne savait qui était Nelson Mandela. Cela a eu un effet retentissant. Mandela lui-même m'a dit qu'il y avait eu une immense acclamation dans sa prison lorsqu'ils ont appris que je lui avais dédié mon prix. En Italie, ils n'avaient pas l'habitude qu'un footballeur parle de politique. Mais là, c'était plus que cela, je parlais de la lutte pour les droits de l'homme. C'était ma contribution à la lutte contre l'Apartheid. Trouvez-vous que les footballeurs actuels ne s'engagent pas suffisamment ?Non, ils le font toujours. Ils n'évoquent pas leurs préférences car ce serait un terrain glissant mais beaucoup se mobilisent contre le racisme ou en faveur des droits de l'homme. En Italie par exemple, il y a beaucoup de problèmes de racisme dans les stades et il est important que les gens se réveillent, que les responsables politiques s'impliquent pour changer les règles et que toute personne coupable de propos racistes soit bannie d'une enceinte sportive. C'est facile, il y a des caméras partout. Cela a été rendu possible en Angleterre et cela doit l'être aussi ailleurs. Ces gens doivent être mis dehors immédiatement. Et qu'ils ne puissent plus jamais revenir. Mais les joueurs n'ont ...