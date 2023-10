Le Ballon d’or féminin 2023 pour Aitana Bonmatí !

Logique.

Le feu brûle, l’eau mouille, Aitana Bonmatí remporte le Ballon d’or 2023. Si du côté de l’élection masculine, les débats font encore rage, le succès de la joueuse du FC Barcelone n’a jamais autant fait l’unanimité pour le Ballon d’or féminin. Au palmarès de la joueuse de 25 ans cette saison : une Coupe du monde, une Ligue des champions, une Liga et une Supercoupe d’Espagne. Et puisque le jury s’entête à répéter que le premier critère pris en compte est celui de la performance individuelle, la milieu du Barça peut aussi se targuer d’avoir été élue meilleure joueuse du Mondial et de la Ligue des champions. En plus d’avoir déjà été nommée meilleure joueuse de l’année 2023 par l’UEFA.…

MD pour SOFOOT.com