Le Ballon d’or, c’est Luis Enrique

La cérémonie du Ballon d’or ne se tiendra exceptionnellement pas à Paris, mais le trophée devrait bien rester dans la capitale française. Ousmane Dembélé pour le doublé ? Khvicha Kvaratskhelia pour son impact en Ligue des champions ? Nuno Mendes pour récompenser un défenseur ? Non, le meilleur Parisien est bien Luis Enrique et il est temps de lui donner la reconnaissance qu’il mérite.

Qui a dit que José Mourinho était incapable de se réinventer ? Quand il s’agit de sortir du cadre et de faire le show, le Portugais prouve qu’il est toujours le seul et unique Special One . Interrogé sur le Ballon d’or à venir, le Mou a lancé une idée loin d’être mauvaise : « Si on veut récompenser la Ligue des champions, alors donnons-le à Luis Enrique. Pour la sélection espagnole, donnons-le à Monsieur de la Fuente. » En plus de s’enlever de l’équation du meilleur entraîneur en activité, ce qui n’était pas gagné, le coach du Real Madrid met en lumière ce qui est observé depuis de longs mois : la meilleure individualité du Paris Saint-Germain est bel et bien sur son banc.

Déjà au panthéon des coachs

Depuis son arrivée dans la capitale française, l’Asturien s’est évertué à couper toutes les têtes qui dépassaient pour créer le collectif le plus homogène possible. « C’est un défi passionnant de montrer que le football est un sport collectif, clamait-il après la perte de Kylian Mbappé à l’été 2024. Mon avis, c’est qu’on peut y arriver. C’est mon objectif. Si quelqu’un marque 40 buts, on ne lui fermera certainement pas les portes, mais si je m’appuie sur mon expérience, il vaut mieux avoir quatre joueurs qui marquent 12 buts. Ça fera 48 buts et c’est mieux que 40. » Ses troupes lui ont donné raison, car dix joueurs différents ont marqué en phase finale de la Ligue des champions 2025 et neuf l’année suivante. Même avec son nouveau statut de Ballon d’or, Ousmane Dembélé n’a pas dévié de cette ligne de conduite, tout comme Khvicha Kvaratskhelia, João Neves ou Nuno Mendes, tous considérés comme les meilleurs du monde à leur poste et fondus dans la masse à chaque fois que le PSG monte en régime.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com