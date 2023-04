« Le balayage d’Haaland n’a pas l’air top »

Manchester, England, 26th April 2023. Erling Haaland of Manchester City celebrates his goal during the Premier League match at the Etihad Stadium, Manchester. Picture credit should read: Andrew Yates / Sportimage - Photo by Icon sport

Manchester City a logiquement piétiné la dignité d’Arsenal dans le choc pour le titre en Premier League (4-1). Mais ce qu’on retient de la soirée, ce sont les cheveux au vent d’Erling Haaland. On en parle avec Nicolas Waldorf, coiffeur parisien et animateur que vous avez pu voir sur M6 dans « Incroyables Transformations ».

Erling Haaland a fini le match contre Arsenal avec les cheveux complètement détachés. On imagine que l’élastique qui tenait son bun a pété ou qu’il l’a perdu. Que penses-tu de sa coupe ?

Le côté rasé à blanc, avec la coupe longue, ce n’est pas possible. Même quand il y a le bun, on dirait un oignon, ce n’est pas joli. Surtout, en ayant rasé à blanc, on a l’impression d’une demi-perruque posée sur la tête, et ça ne lui va pas très bien. S’il court dans tous les sens, et qu’il se secoue comme un prunier, autant avoir une coupe courte, pour éviter que le chouchou s’en aille. En plus, comme il les tire vachement vers l’arrière, de loin, ça fait plutôt chauve qu’effet cool. Et il me semble que le blond est un peu verdâtre. Si ça se trouve, il se baigne trop dans sa piscine, et ça vient du chlore ! Je n’ai jamais compris ces coupes longues rasées sur les côtés pour que ça ne gène pas… Je n’ai jamais trouvé cela très esthétique. On a déjà l’impression qu’il sort un peu de Game Of Thrones, donc là, avec cette demi-perruque, ce n’est pas le top !…

Par Pierre Maturana pour SOFOOT.com