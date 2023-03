Le 53e Congrès de la CGT s'ouvre dans une atmosphère houleuse

Le secrétaire général sortant de la CGT, Philippe Martinez, lors du 53e congrès du syndicat à Cournon-d’Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, le 27 mars 2023 ( AFP / JEFF PACHOUD )

"49.3, on n'en veut pas !": le 53e Congrès de la CGT s'est ouvert lundi dans l'agglomération de Clermont-Ferrand dans une atmosphère houleuse, avec en toile de fond les profondes divisions du syndicat, et une incertitude persistante sur le nom de celui ou celle qui succédera à Philippe Martinez.

Candidate choisie par la direction, Marie Buisson est défiée par Céline Verzeletti, candidate officieuse proche des fédérations qui contestent sa ligne, ainsi que par Olivier Mateu, le médiatique et controversé secrétaire général de l'Union départementale des Bouches-du-Rhône.

Opposant radical à la ligne de M. Martinez, celui-ci avait vu sa candidature bloquée par une disposition du Comité confédéral national (CCN) destinée à promouvoir la parité.

Mais les congressistes ont décidé de supprimer cette condition du règlement du Congrès, rendant de nouveau possible l'élection de M. Mateu - même si de l'avis de nombreux responsables et observateurs sa ligne est trop minoritaire pour rassembler.

"Bien que cela ait été un peu tumultueux, c'est la preuve que les délégués ne sont pas prêts à se laisser déposséder de leur congrès et je pense qu'ils ont rétabli les choses de la bonne manière", a commenté M. Mateu auprès de la presse.

En début d'après-midi, une vingtaine de personnes étaient entrées de force dans la salle de la Grande Halle d'Auvergne à Cournon-d'Auvergne, parmi lesquelles M. Mateu.

"On a une délégation de camarades de la région parisienne que certains souhaitent empêcher d'accéder au congrès (...) On estime que la commission mandats et votes n'a pas respecté les règles, c'est pour ça que les délégués sont là pour demander au congrès de trancher", a expliqué à la presse Amar Lagha, secrétaire général de la Fédération Commerce et Services.

Membre de la commission mandats et votes, Sandy Penne a déploré "l'arrivée de camarades de la fédération du commerce qui n'étaient pas mandatés".

Selon lui, des conflits sur le nom de certains délégués ont émergé entre la Fédération du commerce et l'Union départementale de Paris, mais la question a été tranchée démocratiquement, et la Fédération, qui est allée en justice, a été "déboutée".

Céline Verzeletti, candidate au poste de secrétaire général de la CGT, lors du 53e congrès du syndicat, à Cournon-d’Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, le 27 mars 2023 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Peu après le début des débats, nouvelle montée de tensions lorsqu'a été soumise à l'approbation des congressistes la composition de la commission mandats et votes. Des délégués se sont positionnés de part et d'autre de la tribune pour réclamer que soient recomptées les voix des congressistes qui avaient voté à main levée, criant "49.3, on n'en veut pas !".

- "On ne lâchera rien" -

"La commission est arrangée avant le début du congrès, on peut donc soupçonner toute magouille qui peut se passer derrière au niveau des votes, sachant que ce sont des votes électroniques", a dénoncé le secrétaire général de la fédération de la Chimie, Emmanuel Lépine.

Les organisateurs à la tribune ont finalement accepté de procéder à un nouveau comptage, et la commission a été approuvée avec 416 voix pour, 408 contre et 89 abstentions.

Marie Buisson, candidate au poste de secrétaire général de la CGT, lors du 53e congrès du syndicat, à Cournon-d’Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, le 27 mars 2023 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Les congressistes ont mis en sourdine leurs divisions le temps du discours d'ouverture de Marie Buisson, occasion de dénoncer une nouvelle fois la volonté du gouvernement de repousser l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans.

Mme Buisson a fait savoir qu'Elisabeth Borne avait repris contact avec la CGT, "non pas pour nous annoncer qu'elle renonce à cette réforme injuste, injustifiable et injustifiée, mais pour nous souhaiter un bon congrès".

"Alors, Mme la Première ministre, la CGT est bien là et vous pouvez lui faire savoir, mes camarades, qu'on ne lâchera rien !", a-t-elle enchaîné sous des applaudissements nourris.

Les congressistes ont décidé de suspendre leurs travaux mardi matin, le temps de participer à la manifestation qui se déroulera dans le centre de Clermont-Ferrand à 10H00, dans le cadre de la 10e journée de mobilisation contre la réforme.