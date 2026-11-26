Le Premier ministre Sébastien Lecornu à Paris le 19 novembre 2026 ( POOL / LOU BENOIST )

Déterminé à avoir un budget pour 2027 "dans les temps" pour "repousser les perspectives d'une crise financière", le Premier ministre Sébastien Lecornu semble privilégier l'utilisation du 49.3 pour aboutir. Une option périlleuse, qui nécessite de réunir les conditions d'une non-censure.

L'échec jeudi d'une conciliation entre députés et sénateurs sur le projet de budget de la Sécurité sociale confirme les difficultés de l'équation. Concernant le budget de l'État également, la copie marquée par d'importants efforts pour ramener le déficit à 5% du PIB, est loin de recueillir l'assentiment du Parlement.

Place à la négociation ?

Après avoir temporisé durant de longues semaines, Sébastien Lecornu a écrit ces derniers jours à tous les parlementaires pour leur lister cinq thèmes de compromis, de l'agriculture au logement. Il doit recevoir les présidents de groupe parlementaire la semaine prochaine.

"Nous souhaitons avancer (...) il n'y a pas de volonté de passage en force de notre part", a-t-il assuré mercredi devant les sénateurs, leur promettant que le gouvernement n'aura "aucune ligne rouge" tant que le déficit est contenu à 5% du PIB.

La perspective d'un budget adopté par une majorité est quasi-impossible dans un Parlement fracturé.

Entre les deux options restantes, le chef du gouvernement a confirmé qu'il préférait pouvoir amender la copie initiale pour intégrer des éléments de compromis, semblant privilégier la voie du 49.3 à celle, inédite, de l'ordonnance budgétaire, qui implique a priori de s'en tenir au texte de départ.

A condition, toutefois, de "trouver des groupes parlementaires pour endosser" ce compromis, a-t-il prévenu.

Les ordonnances sont "une glissière de sécurité", a redit vendredi le ministre de l'Economie Roland Lescure. "Restons sur l'autoroute".

Où en sont le RN et le PS ?

L'option du 49.3 nécessitera de surmonter la motion de censure qui suivra immanquablement, sans quoi le budget ne pourra entrer en vigueur. Pour cela, l'exécutif aura besoin à l'Assemblée de l'abstention du Rassemblement national, ou des socialistes.

Mais le contexte de l'élection présidentielle n'est pas propice aux concessions, les oppositions cherchant à marquer leur différence.

En l'état actuel des choses, une source socialiste n'imagine pas autre chose qu'une censure de son groupe: "Là tout de suite, je ne vois pas comment" un compromis peut émerger, dit-elle.

Jeudi, la députée PS Béatrice Bellay a encore fustigé que l'exécutif attende "le dernier moment" pour ouvrir la discussion.

Le gouvernement est "un peu obligé d'aller vers le RN", estime la cheffe des députés LFI Mathilde Panot, ne voyant "pas trop l'intérêt" d'une non-censure pour les socialistes.

Lors d'une conférence de presse mardi, le président du groupe RN à l'Assemblée Sébastien Chenu n'a lui exclu aucune hypothèse. "On s'autorise à tout vote de censure ou pas, a-t-il souligné. "Rien ne nous fait peur".

Mais beaucoup doutent de la volonté réelle de censurer du RN, qui pourrait jouer la carte de la responsabilité. Pour eux, "ce sera facile de dire +vous savez quoi, on arrive dans trois mois+", estime un macroniste.

Quel calendrier ?

Les deux textes budgétaires sont examinés en parallèle.

Le projet de budget de l'État est actuellement au Sénat, où un vote est prévu le 9 décembre. Celui de la Sécurité sociale est attendu la semaine du 7 décembre à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture.

Beaucoup de parlementaires s'attendent à voir le gouvernement dévoiler sa stratégie à ce moment-là: "Ça sera le premier 49.3", parie un député du bloc central. "A un moment, il va falloir dégainer. Mais si c'est le 7 ou le 8 décembre, ça leur permet d'avoir gagné beaucoup de temps" depuis le dépôt du budget en octobre, ajoute le même.

Un ex-ministre estime lui au contraire que Sébastien Lecornu "verrait bien des ordonnances le plus tard possible, quand la situation a bien pourri", là où ses ministres, David Amiel et Roland Lescure, "préfèrent un vrai 49.3" permettant de rendre "une copie propre".

La voie des ordonnances est possible à partir du 18 décembre sur le budget de l'État, selon les délais constitutionnels. Sur le budget de la Sécu, la possibilité en est théoriquement ouverte à partir de ce jeudi soir.

Plusieurs parlementaires évoquent aussi l'hypothèse d'une ordonnance combinée à un texte correctif déposé en début d'année prochaine, mais ces mêmes sources affichent leur scepticisme face à cette option qui rouvrirait un débat budgétaire insoluble à l'aube de la présidentielle.