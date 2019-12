Le 2 décembre, France Musique propose une soirée spéciale de « 42e rue fait son show »

Présentée par Laurent Valière, l'émission consacrée aux comédies musicales sera diffusée en direct, avec un riche programme dont des avant-premières et un hommage à Michel Legrand.

FRANCE MUSIQUE - LUNDI 2 DÉCEMBRE À 20 HEURES - SOIRÉE SPÉCIALE

En 2018, l'émission « 42e rue », consacrée au théâtre et aux comédies musicales, fêtait ses dix ans sur France musique. Pour l'occasion, Laurent Valière animait une soirée de trois heures diffusée en direct, dans un studio 104 plein à craquer. Forte de ce succès, l'émission a choisi de renouveler l'expérience ce 2 décembre.

« L'idée est d'en faire le rendez-vous de la comédie musicale », explique le journaliste Laurent Valière, qui produit depuis 2008 l'émission dominicale sur France Musique. Sur le même modèle que l'année dernière, vingt-cinq plateaux se succéderont pour « montrer la richesse des artistes » de ce genre qui mêle chant, théâtre et danse. Au menu, des avant-premières pour découvrir des spectacles et des extraits de créations françaises tels que L'Amour vainqueur, du dramaturge Olivier Py, ou L'Enfant qui criait au loup, spectacle de la première promotion de comédie musicale du cours Florent, associé au théâtre Mogador.

Création inédite

Des hommages seront également rendus aux pièces fameuses de cet art né au début du XXe siècle. Le comédien et chanteur Fabian Richard interprétera The Flesh Failures pour célébrer les 50 ans de Hair ; la chanteuse Sarah Manesse reprendra Le monde est stone pour les 40 ans de Starmania. Ces célébrations s'accompagneront d'un hommage au compositeur français Michel Legrand, avec notamment l'interprétation d'un titre inédit (I Haven't Thought of This in Quite a While) par l'une de ses plus grandes fans, l'actrice et chanteuse américaine de Broadway Melissa Errico.

