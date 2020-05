Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LDLC OL remporte les European Masters Reuters • 10/05/2020 à 22:39









par Matthieu Cointe (iDalgo) La team LDLC OL a remporté ce dimanche la finale des European Masters de League Of Legends. Opposée aux Polonais de K1CK Neosurf, l'équipe française s'est imposée en trois matchs sans perdre une seule partie. Malmenés au cours des deux dernières manches, Yellowstar et ses coéquipiers sont parvenus à retourner la situation pour offrir le titre d'European Masters à une équipe de la Ligue Française de League Of Legends (LFL). C'est la première fois en trois éditions qu'une formation tricolore s'impose dans cette compétition. Anciennement "LDLC", l'équipe créée en 2010 a signé un accord de partenariat avec l'Olympique Lyonnais en janvier dernier.

