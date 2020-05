Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LDLC OL en finale des European Masters Reuters • 09/05/2020 à 23:16









par Matthieu Cointe (iDalgo) Ce samedi se tenaient les demi-finales de la troisième édition des European Masters de League Of Legends. Dernière équipe française encore en lice, LDLC OL a renversé AGO Rogue après avoir perdu la première partie (2-1). Les coéquipiers de Bora "Yellowstar" Kim affronteront K1CK Neosurf en finale de la compétition. Les Polonais, tombeurs de GamersOrigin en quarts, ont dominé Movistars Riders en fin de journée (2-0). La finale de la compétition se jouera à partir de 18h, dimanche 9 mai.

