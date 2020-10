Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LDC : Rennes, la coupe à moitié pleine Reuters • 20/10/2020 à 23:27









LDC : Rennes, la coupe à moitié pleine par Adonis Vesin (iDalgo) Pour le premier match de Ligue des Champions de son histoire, Rennes n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul (1-1). Les Rennais ont dominé Krasnodar (Russie), qui découvrait aussi la compétition. Bourigeaud (4e) puis Camavinga (25e, 33e) ont déclenché les hostilités mais c'est Guirassy qui a ouvert le score sur penalty (56e). À peine le temps de le fêter que les Bretons étaient rejoints à la marque par un exploit personnel de Ramirez (1-1, 59e). Les hommes de Julien Stéphan ont eu beau pousser en fin de partie (Doku 68e, Tait 71e 87e, Guirassy 90e+6), Safonov veillait au grain. Le Stade n'obtient qu'un seul point avant de se déplacer la semaine prochaine à Séville (0-0 à Chelsea ce mardi).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.