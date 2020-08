Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LDC Féminine : Hamraoui pour une demi-finale Reuters • 21/08/2020 à 21:24









LDC Féminine : Hamraoui pour une demi-finale par Adonis Vesin (iDalgo) Le Barça a dominé, Kheira Hamraoui a marqué (80e). Dans un match à sens unique, les Catalanes ont validé leur billet pour la demi-finale de Ligue des champions. Aïssatou Tounkara et ses partenaires de l'Atlético de Madrid n'ont rien pu faire. Dans l'autre quart de finale de la journée, Wolfsburg a logiquement piétiné Glasgow 9 buts à 1. Pernille Harder, auteure d'un quadruplé, s'est amusée ce vendredi soir. À 5-0, Lauren Wade a réussi à sauver l'honneur. Wolfsburg affrontera Barcelone en demi-finale. L'autre partie de tableau se décantera demain avec le tenant du titre, l'Olympique Lyonnais, opposé au Bayern Munich et Arsenal face au Paris Saint-Germain.

