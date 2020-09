Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LD Doha : Duplantis victorieux, Lemaitre troisième Reuters • 25/09/2020 à 21:37









LD Doha : Duplantis victorieux, Lemaitre troisième par Adonis Vesin (iDalgo) Il est toujours le meilleur. Armand Duplantis s'est imposé sur le concours de perche avec une marque à 5,82 m, devançant Sam Kendricks et le Français Renaud Lavillenie, qui ont décroché la même barre. Ils détiennent à présent tous les trois le record du meeting. Le sprinteur savoyard Christophe Lemaitre a terminé troisième du 200 m (20''68) derrière Arthur Cissé (Côte d'Ivoire, 20''23) et Julian Forte (Jamaïque, 20''39). Un bon chrono puisqu'il revient d'une blessure aux adducteurs en août. Wilhem Belocian a, lui, été disqualifié sur le 110 m haies pour un faux départ. L'Américain Aaron Mallet l'a emporté en 13''15. Dans les belles prestations de la soirée, la Kényane Faith Kipyegon a claqué son record personnel sur 800 m en 1'57''68, meilleure performance mondiale de l'année. Hellen Obiri a également signé une MPM sur le 3 000 m (8'22''54). Elaine Thompson a remporté le 100 m en 10''87.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.