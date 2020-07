Lazio : merci pour ce moment

Avant l'arrêt du championnat, la Lazio faisait figure de sérieux candidat au titre. Et pour cause, les Romains s'étaient payés le scalp de la Juve, de l'Inter, et restaient sur 21 matchs sans défaite. Mais depuis la reprise, c'est la crise : deux victoires (à l'arrachée), un nul et quatre défaites. Le Scudetto s'est envolé, et les rêves avec. Mais bon sang, que s'est-il passé ?

Vidéo

C'était le 29 février. Un jour toujours un peu particulier, puisqu'il n'existe qu'une fois tous les quatre ans. Au Stadio Olimpico de Rome, la Lazio reçoit Bologne. Il fait beau, le printemps pointe déjà le bout de son nez. Avant la rencontre, Simone Inzaghi et Sinisa Mihajlovic, les coachs des deux équipes, avancent bras dessus bras dessous dans les couloirs. Vingt ans auparavant, en 2000, ces deux là devenaient champions d'Italie avec la Lazio. Le tableau est parfait. La Lazio reste alors sur 20 matchs sans défaite (16 victoires, 4 nuls), plus longue série en cours en Europe, et a la Juventus dans son viseur. Les Bolonais comprennent vite ce qu'est la Lazio à ce moment là : une machine de guerre. Pendant les 25 premières minutes, Bologne se prend une tornade. Des attaques dans tous les sens, des courses infinies, des occasions toutes les trois minutes. Et deux buts, déjà, signés Luis Alberto, d'une frappe sèche, et Correa, d'une frappe déviée. Tout sourit alors au club romain, à l'image de ce second pion, mais aussi de ces deux buts qui seront refusés à Bologne. Succès 2-0. Au coup de sifflet final, résonnent dans les travées du stade les notes des(les Jardins de Mars) de Lucio Battisti, annonce d'un printemps qui sera forcément magnifique. Car pour la première fois depuis vingt ans, la Lazio s'empare de la première place du classement. Du moins provisoirement, le match entre la Juve et l'Inter ayant été reporté. Mais peu importe, après tout, qu'elle soit provisoire ou non : cette première place est un message envoyé à toute l'Italie, et rien ne semble pouvoir entraver le plan dessiné par Simone Inzaghi.