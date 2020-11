Lazio, la folie heureuse

Victorieuse 3-4 du Torino ce dimanche au terme d'un match dont le grand final n'avait plus rien de rationnel, la Lazio de Simone Inzaghi s'affirme comme l'équipe la plus imprévisible d'Italie. Signe que la saison en cours ne va certainement pas être de tout repos pour les petits cœurs sensibles des tifosi laziali.

Toro domestiqué

Impossible de verser dans l'analyse tactique en conférence de presse. Derrière son masque, on devine le sourire de Simone Inzaghi et c'est bien assez pour ce soir. Tout ce que peut faire l'entraineur, c'est louer le but de la victoire marqué ce dimanche par son attaquant, Felipe Caicedo, dans les arrêts de jeu : "" La Lazio non plus. Menés 3 buts à 2 par le Torino à trois minutes de la fin du temps réglementaire, lesont trouvé le moyen de terrasser les Grenats, à la 98e minute de jeu. Un match au déroulé taré, mais plutôt dans le ton du début de saison des, dont la plupart des rencontres se parent de contours légèrement allumés.Que s'est-il donc précisément passé ce dimanche 1novembre, au stade olympique de Turin ? La Lazio a d'abord mené au score, avant d'encaisser deux pions, puis d'égaliser grâce à une réalisation de Milinkovi?-Savi?. Son défenseur central, Wesley Hoedt, était ensuite coupable d'une énorme cagade face à Lukic, qui n'avait plus qu'à marquer dans le but vide (3-2, 87). Fin de l'histoire ? À peu près le contraire. Quelques minutes plus tard, une main de Nkoulou, suite à une frappe d'Immobile, permettait à l'attaquantd'égaliser sur penalty (3-3, 90+5). Mais c'était Felipe Caicedo, entré en jeu 20 minutes plus tôt, qui obtenait le droit d'enfoncer le clou du spectacle : après un coup franc anodin, l'équatorien, cerclé de quatre joueurs grenats, parvenait on ne sait comment à s'extirper de la foret de jambes adverses, pour allumer Sirigu de près (3-4, 90+8). Complètement dingue, à l'image de la semaine de la Lazio. À cause des blessures comme des absences dues au Covid-19, le club du latium s'était rendu à Bruges en C1 mercredi 28 octobre sans Immobile, Luis Alberto, Lucas Leiva, Lazzari, Radu,