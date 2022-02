Lave-linge, machines à café... Les ventes d'électroménager se sont envolées en 2021 avec les restrictions sanitaires

Les Français ont cherché à améliorer le confort de leur foyer.

( AFP / DENIS CHARLET )

Lave-linge, machines à café à grains mais aussi aspirateurs robots et appareils de cuisson... Pour la deuxième année consécutive, les ventes d'électroménager se sont envolées en 2021, selon un bilan annuel publié lundi 14 février. "Tout au long de l'année, nous avons vu les tendances émergentes de la crise sanitaire de 2020 s'accentuer et devenir la nouvelle normalité. Les Français ont trouvé refuge au sein de leur foyer en se créant de véritables cocons", résume dans un communiqué Véronique Denise, présidente du Groupement des marques d'appareils pour la maison (Gifam).

Avec 9,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires et une croissance de 7,6% en valeur en 2021 par rapport à 2020, "l'électroménager réalise de nouveau une performance exceptionnelle. Les appareils électroménagers ont bénéficié du recentrage des consommateurs sur leur logement les incitant à améliorer leurs équipements", note le Gifam sur la base de données de GfK Market Intelligence.

Progression "sans précéent" pour le gros électroménager

Le gros électroménager - fours, tables de cuisson, lave-linge, etc. -, avec 16 millions d'appareils vendus en 2021, affiche en particulier "une progression sans précédent" de 10,8% en valeur et de 4,6% en volume, notamment en raison "de la reprise des projets de cuisine équipée" mais aussi des "mouvements de population, stimulés par les déménagements, les achats de résidence secondaire et le dynamisme de la construction en France".

Les ventes d'appareils de lavage, qui représentent 38% du marché en valeur, ont bondi tout comme le marché du froid (24%), même si le petit électroménager n'est pas en reste. "La tendance du 'professionnel à la maison', les préoccupations autour de l’hygiène et les nouveaux usages portés par le 'fait maison' se renforcent", relève le Gifam.

C'est le segment du petit déjeuner qui connaît la plus forte hausse de chiffre d'affaires grâce au "développement du télétravail et (à) l’allongement de la durée passée chez soi". Des articles innovants, donc plus chers, ont également tiré le marché vers le haut, comme les aspirateurs robots (+17,4%) et les machines à café à grains (+45,8%, avec 247 millions d'euros de chiffre d'affaires).

Côté cuisine, la tendance du "fait-maison" perdure pour les appareils de cuisson, par exemple avec les friteuses dont les ventes ont bondi de 8,3%. Les appareils de préparation culinaire (blenders, robots pâtissiers, batteurs) se replient de 13,2%, une baisse "mécanique" après un bond de 27,5% en 2020, année du confinement, mais ils enregistrent une performance supérieure à 2019.