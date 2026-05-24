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Laval vient à bout de Rouen et reste en Ligue 2
information fournie par So Foot 24/05/2026 à 19:01

Laval vient à bout de Rouen et reste en Ligue 2

Laval vient à bout de Rouen et reste en Ligue 2

Laval 1-0 Rouen

But : Sellouki (25 e ) pour Laval

Exclusion : Rocha Santos (12 e ) côté Rouen

AL pour SOFOOT.com

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