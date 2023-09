Laval inarrêtable, Grenoble, Auxerre et Rodez à la fête

70 Saikou TOURAY (gf38) - 08 Yoann COURT (smc) during the Ligue 2 BKT match between Stade Malherbe Caen v Grenoble Foot 38 at Stade Michel D'Ornano on September 26, 2023 in Caen, France. (Photo by Anthony Bibard/FEP/Icon Sport)

Laval et Grenoble sont allés s'imposer à l'extérieur pour conserver leurs deux premières places, devant une équipe d'Auxerre qui s'est amusée d'Annecy pour grimper sur le podium. Rodez a fait chuter Troyes pour continuer de regarder vers le haut, tandis qu'Angers a puni Quevilly-Rouen, toujours bon dernier.

Le choc de la soirée avait commencé par un golazo d’Ali Abdi pour des Caennais bien décidés à retrouver leur place sur le podium. Mais Grenoble a des ambitions dans cette saison de Ligue 2, et c’est le buteur maison Pape Meïssa Ba qui s’offre un doublé en trois minutes au retour des vestiaires (1-2). Les Isérois restent deuxièmes puisque devant, Laval n’a pas faibli à Troyes face au Paris FC (0-1). Un corner de Thibaut Vargas pour Elhadji Diaw, combinaison gagnante pour la deuxième fois en trois jours : tout va bien chez les Tango , toujours patrons du championnat.

Dans le haut du tableau toujours, Auxerre a rapidement pris le dessus sur Annecy (4-0). Le centre fort de Gauthier Hein est dévié dans son propre but par Kevin Mouanga, avant que Gideon Mensah ne centre pour la tête de Florian Ayé, impressionnant dans sa détente. Une galette de Hein pour Gaëtan Perrin et un quatrième pion signé Rayan Raveloson viennent rajouter un peu de piquant à ce premier succès de l’AJA à domicile cette saison. Parmi les prétendants à la montée, Guingamp et Bordeaux font partie des mauvais élèves de la soirée, incapables de se départager au Roudourou (0-0). Les tentatives n’auront guère été nombreuses, Rafał Strączek repoussant même le penalty d’Amine El Ouazzani. Tout le contraire d’Angers, à nouveau vainqueur sur la plus petite des marges, encore une fois grâce à un Loïs Diony décidément en feu (0-1). L’ancien Dijonnais est venu punir une équipe de Quevilly-Rouen en grande souffrance d’un très joli but après avoir lobé la sortie à contretemps de Benjamin Leroy.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com