Laval et Angers repartent de l’avant, Bordeaux relégable

C'était l'heure de la rédemption pour Laval et Angers, puisque les deux premiers du classement ont muselé Annecy et Valenciennes. Le ciel est en revanche tombé sur la tête de Bordeaux, fouetté à Bastia et désormais relégable. Ancienne forteresse, Grenoble s'est de son côté effrité contre Ajaccio. Et s'il a touché le fond, Caen creuse encore.

Pas une pelouse vierge !

Au ralenti ces deux dernières semaines, Laval a renoué avec le goût de la victoire à Annecy (1-3) sur une pelouse boueuse et par un temps apocalyptique. Bobichon s’est distingué avec un lob millimétré des 30 mètres, alors que Roye s’est racheté du penalty concédé avec une tête décroisée. Auteur d’une passe en retrait tout sauf inspirée pour Escales, Mouanga repart quant à lui avec le CSC gag de la soirée. Éteint à Saint-Étienne, Angers a de son côté repris sa marche en avant contre Valenciennes (2-0) à l’issue notamment de deux cafouillages en première période : vif à la suite d’une partie de flipper devant le but nordiste, El Melali est venu tacler le cuir au fond des filets de Louchet, avant que Buatu ne dévie un centre destiné à Diony. Ainsi, le SCO recolle aux basques du leader lavallois. SOS défense en détresse au pied des Alpes, en revanche, où Grenoble – ex-défense hermétique du début d’exercice – était ouvert aux quatre vents face à Ajaccio (0-3) avec un but de Marchetti. Le GF38 voit l’ACA revenir à un point dans la course aux barrages de promotion. Avec enfin une rencontre dominée et maîtrisée, QRM est sorti triomphant de la réception de Rodez (3-1) et n’est plus la lanterne rouge. Kalifa Coulibaly a planté son premier but depuis son retour dans l’Hexagone.…

Par Alexandre Lazar pour SOFOOT.com