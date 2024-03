information fournie par So Foot • 14/03/2024 à 14:32

Lautaro Martínez, la tête dans les nuages

En manquant le dernier tir au but de l'Inter, Lautaro Martínez a scellé l'élimination précoce des Nerazzurri en Ligue des champions. L'attaquant argentin, auteur d'une saison exceptionnelle jusque-là, a manqué l'opportunité de définitivement faire passer son club, comme sa carrière, dans une dimension supérieure.

Lautaro Martínez a beau s’être immédiatement retourné pour regarder le point de penalty d’un air accusateur, il n’échappera ni aux critiques, ni aux moqueries. En envoyant le ballon en orbite sur l’ultime tir au but de l’Inter Milan face à l’Atlético de Madrid, l’Argentin s’est fait une place dans le cercle des gros loupés dans les grands moments, à l’instar de Sergio Ramos en 2012, Simone Zaza en 2016 ou encore Harry Kane en 2022. Les Colchoneros, qualifiés pour les quarts de finale, ne manqueront pas de narguer l’attaquant, lui qui avait pratiquement bouclé son arrivée dans la capitale espagnole en 2017, avant de leur fausser compagnie pour signer en Italie. Il n’a sans doute pas eu tort de signer chez les Nerazzurri , mais il y avait un parfum de lose, ce mercredi soir, pour les très probables futurs champions de Serie A et leur attaquant argentin, qui vont finalement vivre une fin de saison sans frissons.

Le spectre des ratés

Si le tir au but de Lautaro restera dans les mémoires comme le symbole de l’élimination de l’Inter, il ne doit pas masquer une prestation offensive globalement insuffisante pour une équipe ayant l’ambition d’aller au bout en C1. Sur la double confrontation, les Milanais ont largement eu les occasions pour alourdir leur avance et se mettre définitivement à l’abri. Marcus Thuram et Nicolò Barella ont notamment manqué des face-à-face décisifs face à Jan Oblak. Les Interistes peuvent aussi se mordre les doigts d’avoir terminé deuxièmes lors de la phase de groupes derrière la Real Sociedad, ce qui aurait pu leur éviter de tomber sur un si gros morceau dès les huitièmes de finale. Mais si Martínez en particulier engendre autant de frustrations, c’est parce qu’il a manqué là une belle occasion de se faire une place définitive dans la cour des grands.…

Par François Linden pour SOFOOT.com