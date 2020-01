Laurent Saint-Martin : « Nous devrons diminuer les dépenses publiques »

À 34 ans, le député du Val-de-Marne LREM s'apprête à revêtir les habits de rapporteur général de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, mercredi 15 janvier. À ce poste en vue, Laurent Saint-Martin sera chargé de passer au crible pour la majorité les copies budgétaires présentées par Bercy aux élus. Il va ainsi succéder à mi-mandat à Joël Giraud, vieux briscard des Hautes-Alpes. Natif de Toulouse, cet amateur de rugby et partisan du « sérieux budgétaire » promet de proposer de nouvelles pistes pour baisser la dépense publique dans le budget 2021. Entretien.Lire aussi Joël Giraud chasse les niches fiscales au coût inconnu par l'administrationLe Point : Vous vous apprêtez à être désigné rapporteur général de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, au moment où le redressement des comptes publics ne semble plus la priorité du quinquennat?Laurent Saint-Martin : Je ne sais pas si on peut dire que ce n'est plus la priorité du quinquennat. On n'a jamais lâché, on a toujours suivi les trajectoires des finances publiques qu'on avait tracées. Ce qui est vrai, c'est que les objectifs ont évolué au cours du temps. On a préféré baisser les impôts davantage que ce qui était prévu au départ notamment après la mobilisation des Gilets jaunes. C'est vrai que nous allons devoir aller plus loin ces deux prochaines années. Nous devrons diminuer les dépenses publiques, pas seulement les stabiliser,...