Laurent Nicollin : « Tu ne réussis pas comme Aulas si tu n’es pas brillant »

Actuel président de Montpellier, Laurent Nicollin gardera un très bon souvenir de Jean-Michel Aulas, qui a quitté la tête de l'Olympique lyonnais.

Que va-t-on retenir du mandat de Jean-Michel Aulas à la tête de l’OL ? On retiendra de lui qu’il est l’un des plus grands président d’un club français, si ce n’est le, des 30 dernières années. On retiendra les titres, les succès, que ce soit avec les garçons où les filles. Et puis on retiendra le personnage, l’homme qu’il était. Toujours prêt à défendre son club, même si parfois c’était teinté de mauvaise foi. Même quand tu ne voyais rien, avec lui, il y avait toujours quelque chose pour Lyon à la fin (Rires) .

Propos recueillis par MD pour SOFOOT.com