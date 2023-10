information fournie par So Foot • 08/10/2023 à 19:46

Laurent Nicollin : « Avec des connards comme ça, on ne risque pas d’avoir d’ambition »

Les mots justes.

Alors que Montpellier se dirigeait vers un succès face à Clermont, la rencontre a été interrompue à quelques minutes du terme suite à un jet de pétard sur Mory Diaw. De quoi rendre furieux Laurent Nicollin, passé s’exprimer dans une conférence de presse relayée par France Bleu : « Mon sentiment? Ecoeurement, désillusion et beaucoup de tristesse. Quand tu mènes 4-2 à cinq minutes de la fin du match et que potentiellement tu es 6e ce soir, avec les joueurs qui se sont cassés le cul pendant trente minutes à dix… C’est un sentiment de dégoût. Qu’une espèce de connard jette un truc de la tribune à un moment donné ça devient pénible et surnaturel. » Nicollin adresse également quelques mots pour Mory Diaw : « J’espère que le gardien de Clermont va bien, je n’ai pas vu les images mais j’espère qu’il pourra rentrer avec ses coéquipiers. » …

FP pour SOFOOT.com