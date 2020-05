Laurent Marcangeli : " La finale de la Coupe de la Ligue va se jouer, et les barrages seraient impossibles ?"

Le 30 avril dernier, la Ligue de football professionnel actait l'arrêt définitif de la saison 2019-2020. Une décision qui a fait bon nombre de malheureux comme Ajaccio, Troyes et Clermont. De par leur classement, ces formations auraient pu disputer les barrages d'accession pour la Ligue 1. Mais la LFP en a décidé autrement, les annulant tout bonnement. Les maires de ces villes ont donc pris position à travers une lettre destinée à Noël Le Graët, où ils réclament le rétablissement des barrages. Parmi eux, Laurent Marcangeli. Échange avec le maire de la cité impériale, qui espère un dénouement heureux pour l'ACA.

Les maires de Troyes, Clermont et Ajaccio sollicitent Le Graët pour jouer les play-offs

Sincèrement, ce n'est pas facile à accepter. Parce qu'on est en position d'accéder à la Ligue 1, il faut dire les choses. L'AC Ajaccio a fait une très belle saison et on pensait pouvoir jouer ces barrages, donc le fait que la saison soit interrompue et que l'on n'ait pas le droit de les disputer est une très grosse déception.Oui, c'est exceptionnel. Mais personne ne s'attendait à ce que l'AC Ajaccio fasse une saison comme ça, c'est la magie de la Ligue 2. On avait une très bonne défense, on a eu des résultats assez exceptionnels à l'extérieur, on se retrouve à un point du second lorsque le championnat est arrêté, on gagne contre Lorient à domicile... Et la saison s'arrête. Difficile à encaisser.Je le dis clairement : si la saison s'était terminée, l'ACA aurait pu terminer à la cinquième ou sixième place du classement. C'est aussi valable pour les autres. On avait encore des matchs difficiles, mais Lire la suite de l'article sur SoFoot.com