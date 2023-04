Laurent Lafitte jouera Bernard Tapie dans une série Netflix

Tou doum.

Le « Canne Series » du meilleur acteur est attribué… peut-être dans un an à Laurent Lafitte, qui pourrait gagner cette statuette pour son interprétation dans la série sur Bernard Tapie. Netflix a levé le voile sur ce nouveau projet via un communiqué : « Tapie est une mini-série qui retrace le destin romanesque d’un personnage hors du commun. Tout au long des sept épisodes, Laurent Lafitte se glissera dans la peau de Bernard Tapie, à travers ses réussites et ses échecs » . Patron de l’OM et d’Adidas, politique, chanteur… Nanard, décédé à l’âge de 78 ans en octobre 2021 à cause d’un cancer, méritait bien un acteur membre de la Comédie-Française pour l’incarner.…

TJ pour SOFOOT.com