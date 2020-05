Laurent Guyot : "Qu'est-ce qui nous empêche de faire le barrage ?"

Troisième de National et censé disputer un match de barrage contre Niort pour l'accession en Ligue 2, Boulogne-sur-Mer nage actuellement en plein flou : s'il n'y aura pas de barrage pour la montée dans l'élite, la Ligue ne s'est pas encore prononcée pour l'ascenseur entre la deuxième et la troisième division. En attendant que la LFP tranche le 20 mai, l'USBCO peut ronger son frein. Car si Laurent Guyot, coach des Rouge et Noir, a des solutions, il redoute surtout que le règlement ne soit pas appliqué et que sa formation ne puisse prétendre à la promotion.

"Il y a toujours un moyen. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Et si c'est annulé, je trouverais cela extrêmement sévère."

Alors, on se laisse attraper par les Chamois ?

Je ne vais pas le cacher, je préférais l'ancien règlement où trois clubs montaient et trois clubs descendaient.Mais on nous a dit de respecter le règlement tel qu'il est, ce que l'on compte faire : le règlement pour le troisième, c'est de jouer un barrage. On veut se battre sur le terrain, parce qu'on est passionnés. Nous sommes prêts : si on perd le match et qu'on se retrouve en National à trois semaines de la nouvelle saison, ce sera totalement mérité et il n'y aura aucune contestation possible.Il y a plein de gens qui se sont engouffrés dans des brèches, avec une communication parfois catastrophique. C'était tellement criard pour certains de vouloir saisir l'opportunité de défendre les intérêts de leur club, que cela devenait parfois indécent. Ici, on n'essaie pas de réclamer une nouvelle compétition, de magouiller ou de tirer profit de cette situation. On veut simplement que le règlement soit appliqué.À partir du moment où on nous dit que les finales de Coupe de France et Coupe de la Ligue pourront se jouer quand le foot va reprendre, qu'est-ce qui nous empêcherait de faire les barrages ? Il y a toujours un moyen.