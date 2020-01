Laurent Boissier : "La politique, c'est la suite logique"

"J'ai surtout envie de répondre sur ma prochaine vie, pas celle d'avant." Au bout du fil, Laurent Boissier, ex-directeur sportif du Nîmes Olympique limogé en décembre dernier, est d'abord réticent. Mais l'ancien dirigeant nîmois de 48 ans a quand même pris le temps de faire le bilan de son passage chez les Crocos, sans oublier son engagement pour la liste "Choisissons Nîmes" en vue des prochaines élections municipales.

"J'en avais marre, je voulais rester avec les miens, tranquille. À ce moment-là, le président a tout fait pour que je revienne et je suis revenu. Certainement que l'erreur était là, aussi."

Quand tu donnes ta vie depuis 14 ans au club, donc cinq ans à ce poste-là, tu penses tout le temps aux autres. Tellement qu'à un moment donné, tu te dis : "" À moi, mais surtout, à ma famille. Tu donnes beaucoup, mais tu reçois peu quand tu fais ce métier. J'avais assez donné, et amassé assez de crédit pour prendre une décision