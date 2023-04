Laurent Blanc réaliste sur l’aspect physique de ses joueurs

(Pas très) Solide comme un roc.

La défaite de l’OM, (1-2), ce dimanche, lors de la 32 e journée de Ligue 1, a laissé des traces mentales et physiques. Laurent Blanc a accordé un entretien à L’Équipe , où il souligne que l’aspect physique n’est pas le point fort de son équipe : « Il n’y a pas qu’à Nantes qu’on n’y est pas arrivé. Même contre Marseille, on a eu du mal dans l’engagement. » Le Cévenol poursuit : « C’est notre profil qui est comme ça. On ne va pas faire prendre 10 cm et 10 kg aux joueurs. Je le dis aux garçons, ça ne sert à rien qu’on aille dans le combat physique. » …

TJ pour SOFOOT.com