information fournie par So Foot • 17/08/2023 à 15:08

Laurent Blanc pas dingue du nouveau temps additionnel

La nouveauté ne plaît pas à tout le monde.

Invité à répondre aux questions des journalistes ce jeudi en conférence de presse, Laurent Blanc s’est exprimé sur les nouveautés de la saison et notamment sur l’allongement de la durée du temps additionnel. Et l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais n’est visiblement pas fan de cette innovation : « Je trouve que jouer avec du temps additionnel de 10, 11, 12 ou 13 minutes, ce n’est pas la meilleure des choses. Cela change la physionomie du match. Si c’est 2 ou 3 minutes, oui. Et encore il peut se passer des choses. Mais 15 minutes c’est quasiment un tiers d’une période, c’est trop… beaucoup trop… Mais chacun a son avis. » …

ARL pour SOFOOT.com