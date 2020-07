"Laurent Blanc n'a pas l'ADN du Barça"

En France, la rumeur d'une arrivée de Laurent Blanc sur le banc du FC Barcelone à partir de la saison prochaine prend de l'ampleur d'après les informations de L'Équipe. En Espagne, d'après trois journalistes locaux, c'est une autre sangria.

Albert Masnou, sous-directeur de SPORT, quotidien sportif édité à Barcelone :

"Parler de Blanc comme d'un possible entraîneur du Barça, cela ne me surprend pas du tout." Albert Masnou

Blanc proposé au Barça ?

"Le président Bartomeu a fait une sortie publique en expliquant que Quique Setién allait continuer à la tête du Barça. Mais tout le monde sait que cela est plus une méthode pour tranquilliser l'atmosphère dans les jours à venir. De ce que j'ai compris, Laurent Blanc est l'option proposée par Éric Abidal et l'information est sortie à travers plusieurs médias. Est-ce qu'il s'agit du premier choix du Barça ? Je ne le sais pas. Mais oui, c'est une probabilité. Quand tu regardes les derniers entraîneurs du Barça, ce sont toujours des anciens joueurs du club : Pep Guardiola, Luis Enrique, Ernesto Valverde, Quique Setién... Sur les dernières années, Tata Martino était le seul à ne pas avoir joué pour le Barça et cela s'est très mal passé.Dès lors, parler de Blanc comme d'un possible entraîneur du Barça, cela ne me surprend pas du tout. Cependant, tous les feux ne sont pas au vert. Si Blanc vient, cela voudrait dire qu'il accepte de signer pour un an. Pourquoi ? Parce que le président en place termine son mandat l'an prochain. Je crois que Jorge Mendes est en train de faire marcher son réseau pour aider Blanc à trouver un club...En tant que journaliste, je verrai d'un bon œil l'arrivée de Blanc au Barça car c'est quelqu'un de bien. En tant que suiveur du Barça, c'est plus difficile... Si tu me donnes le choix, je prends Xavi. Blanc n'a passé qu'une seule saison au Barça, c'était un joueur recruté par Johan Cruyff mais entraîné par Bobby Robson. À son époque, il y avait du monde en défense centrale : Couto, Popescu, Nadal, Abelardo... Mais j'ai le souvenir qu'il avait eu du temps de jeu durant toute la saison. C'était un joueur intelligent, toujours bien placé sur le terrain. Malheureusement, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com