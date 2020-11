Laurent Berger souhaite la mise en place d'un comité sur l'impact psychologique de la crise

"Les mesures sanitaires et sociales pourraient ainsi s'accompagner de mesures sociétales", souligne le secrétaire général de la CFDT.

Le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, le 27 octobre 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Alors que les acteurs de la santé au travail mettent en garde sur l'impact des confinements qui risque d'être "dévastateur" en terme de santé globale et de fracture sociale , le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a proposé jeudi qu'à côté du conseil scientifique, soit créé un comité "pour mesurer l'état psychologique" des Français plongés dans la crise sanitaire et "consolider nos capacités à vivre ensemble".

Ce comité "regrouperait des sociologues, des psychologues, mais aussi des historiens, qui disposent du recul pour observer la société dans sa profondeur et sa globalité", suggère le secrétaire général de la CFDT dans un entretien publié dans L'Obs . " Ces scientifiques pourraient travailler sur l'ambiance dans le pays, qui était dominée hier par la peur, aujourd'hui par la peur et la colère, un cocktail explosif (...). Les mesures sanitaires et sociales pourraient ainsi s'accompagner de mesures sociétales ", estime-t-il. Laurent Berger prend par exemple les débats sur la fermeture des librairies ou la règle du kilomètre à ne pas dépasser : "il faut remettre de l'intelligence collective dans toutes ces mesures".

Le leader de la CFDT dit avoir proposé cette idée lors du premier confinement mais qu'elle a été refusée par le gouvernement . "Et pourtant, ce comité aurait pu guider l'action publique. On ne peut pas gouverner seulement au nom du pragmatisme. Il faut aussi du sens, une ambition sur un temps plus long (...) Le gouvernement ne peut donc pas se contenter de mesures de soutien à l'économie", souligne-t-il.