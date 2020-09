Laurence Rosier : "S'interroger sur la raison d'aller chercher dans son inconscient ces mots-là"

Laurence Rosier est professeure de linguistique à l'Université Libre de Bruxelles, et spécialiste de l'insulte. Pour So Foot, l'auteure du "Petit traité de l'insulte" décrypte avec philosophie les injures racistes qu'auraient proférées Álvaro González et Neymar.

"Dans le milieu du foot, il y a aussi beaucoup d'insultes homophobes, de types "tapette" ou "tafiole" qui remettent en cause le modèle de la virilité."

Quand on analyse les discours, il faut d'abord analyser le contexte et la situation. C'est une situation footballistique où ces genres de termes ont déjà été employés. Vous avez raison d'utiliser le conditionnel, c'est important, mais de manière générale dans le milieu du football, c'est quelque chose qui est très courant. Après, est-ce que "" c'est plus grave que "" ? "", au départ, c'est le degré 0 de l'insulte. C'est-à-dire que ce n'est pas répertorié comme insulte, mais il suffit de mettre "" ou "" devant pour que ça le devienne. Ça marche d'ailleurs avec toutes les nationalités. Ce qu'on a en plus dans "", c'est qu'on fait appel à un imaginaire colonial, où les noirs et les arabes étaient considérés comme des singes. Donc là, théoriquement, le poids est plus fort. Cependant, il faut aussi souligner qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup d'insultes envers les asiatiques. Je dis "" car quand les gens insultent, ils vont aussi bien injurier un Chinois, un Japonais ou un Coréen.Tout à fait. Et c'est ça le racisme. C'est comme quand on dit "" pour une personne qui vient de Guadeloupe. C'est réduire une personne à une catégorie, sans en faire un individu.C'est compliqué de faire une hiérarchie... Dans le milieu du foot, il y a aussi beaucoup d'insultes homophobes, de types "