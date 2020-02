Laurence Fautra, maire de Décines : "C'est de santé publique dont on parle !"

Avec Christophe Quiniou, le maire de la ville voisine de Meyzieu, Laurence Fautra a décidé d'interpeller le gouvernement pour lui demander de "se prononcer défavorablement à la venue des supporters italiens" dans leur commune - où se situe le Groupama Stadium - en marge d'OL-Juventus qui se joue ce mercredi soir en Ligue des Champions. Finalement sans succès, puisque les fans des Bianconeri vont pouvoir venir soutenir leur équipe. Une décision qui ne plaît forcément pas au maire LR de Décines, qui ne manque pas de le faire savoir.

Virus et cortex

Et pas que 3000 ! On peut comptabiliser les personnes qui viennent en bus et qui partent d'un point A pour arriver à un point B. Mais on ne peut pas gérer les supporters "difu" qui prennent des places via des amis, via la famille, qui viennent de Turin en voiture. Ceux-là seront au milieu des supporters de l'OL, mais on n'a aucun fichage et aucun moyen de traçabilité. Il y aura effectivement entre 2700 et 3000 supporters, issus du déplacement officiel, qui seront confinés et qui auront moins de contacts avec nous. Néanmoins, il y aura aussi une autre partie qui déambulera dans Lyon et qui arrivera en train, en avion, en voiture ou en jet ! Là, il y aura une libre circulation de ces personnes.Attention, que l'on soit bien clair : je ne suis pas en train de dire cela. Je ne dis pas non plus qu'il faut jouer à huis clos. Les enjeux sont énormes, financiers notamment, mais je suis dans mon rôle d'élu et de maire de répondre aux interrogations des habitants de Décines qui me demandent d'agir.