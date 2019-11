Laurence de la Ferrière bientôt de retour en Antarctique pour une nouvelle expédition

Elle connaît le continent blanc comme la poche de sa polaire. Laurence de la Ferrière, 62 ans, est la première et seule femme au monde à avoir intégralement traversé l'Antarctique, en solitaire et en ski, dans les années 1990. Alors cette fois, histoire de briser la routine, la reine des glaces, qui est aussi une himalayiste chevronnée, a décidé d'en explorer la périphérie. Une odyssée givrée entre la fin du mois de novembre et janvier.Dans le cadre de l'expédition Antarctic Explorers présentée ce mercredi matin à Paris et qui célèbre le bicentenaire de la découverte du continent austral, elle va fouler les îles de l'océan Antarctique. Pour l'accompagner dans ses pérégrinations en partenariat avec le Futuroscope et la fondation Prince-Albert-II-de-Monaco, deux autres stars de l'aventure : le Suisse Raphaël Domjan, qui a réalisé le premier tour du globe à l'énergie solaire en catamaran, et le navigateur breton Eric Loizeau, surnommé « le Captain », qui fut l'équipier de la légende des mers Eric Tabarly.« On n'est pas là pour réaliser un exploit, mais on n'y va pas également pour faire du tourisme », prévient la globe-trotteuse, mathématicienne et musicienne de formation.Une région très hostileAprès avoir franchi le passage de Drake, l'une des zones maritimes les plus hostiles de la planète avec des vagues pouvant atteindre 8 à 10 m de haut, la bande de baroudeurs accostera, notamment, sur l'île isolée du Roi-George. Située dans l'archipel des Shetland du Sud, longue de 80 km, elle est recouverte en très grande partie de glace. Ce territoire neutre à la gouvernance internationale, soumis au régime du traité sur l'Antarctique, abrite dix bases scientifiques, soit la plus grande concentration de ces immenses étendues.Ces mini-centres de recherche observant de près les manchots, les phoques ou les effets du réchauffement climatique sont pilotés par des Chiliens, Brésiliens, Argentins, ...