Lauren James prolonge l’aventure avec Chelsea

Ce n’est pas une quiche Lorraine, mais une Queen Lauren.

Chelsea a annoncé la prolongation de son attaquante Lauren James, jusqu’en 2027. « Ayant rejoint le club à l’âge de six ans et représenté l’Académie de Chelsea, il existe un lien étroit entre James et le club qu’elle appelle affectueusement sa maison », précise le communiqué du club londonien, ce jeudi. La joueuse a eu un rôle central cette saison pour la conquête du titre de Super League féminine. L’Anglaise totalise 8 buts et 5 passes décisives en 34 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Les Blues ont gagné aussi leur troisième FA Cup d’affilée.…

TJ pour SOFOOT.com