Latéral : une espèce en voie de disparition ?

Avec le seul Theo Hernández comme véritable spécialiste dans sa liste, Didier Deschamps a une nouvelle fois bricolé pour compléter son assise défensive. Simple remède passager ou indicateur de l'évolution du poste de latéral ?

« Ça ne date pas d’aujourd’hui qu’il y ait des défenseurs centraux qui se retrouvent au poste de latéral. Dans une défense à quatre, ça arrive régulièrement. » Questionné sur sa propension à faire évoluer des défenseurs axiaux dans le couloir, notamment à droite, Didier Deschamps a posé un constat au moment de l’annonce de sa liste : le poste de latéral a perdu de ce qui fait sa particularité au fil du temps. « C’est le poste spécifique où dès le départ, et depuis un bon moment, ce sont souvent des joueurs plus offensifs qui reculent ou des axiaux qui sont décalés. Il y a moins une spécificité dès le départ sur ces postes-là », complétait DD, sûr de son fait. Il faut dire que depuis le titre de 2018, les expérimentations ont été nombreuses pour le sélectionneur, à droite comme à gauche, à quatre ou à cinq. Ferland Mendy, Benjamin Mendy, Djibril Sidibé, les frères Hernandez, Benjamin Pavard, Lucas Digne, Layvin Kurzawa, Léo Dubois, Ruben Aguilar, Jules Koundé, Kingsley Coman, Jonathan Clauss ou Adrien Truffert, sans oublier les expériences Axel Disasi et bien sûr Eduardo Camavinga. La liste des hommes convoqués dans le but d’occuper, d’une manière ou d’une autre, les couloirs des Bleus, est particulièrement longue. Le résultat d’un certain déficit à ce poste chez les internationaux tricolores. Mais aussi d’importantes évolutions du métier d’arrière latéral ?

Didier Domi : « Quand tu joues dans la rue, tu mets souvent les moins bons en latéral »

Qui a déjà rêvé d’être latéral ? Voilà une question rhétorique que pose Didier Domi, ancien latéral gauche du Paris Saint-Germain : « On n’a pas beaucoup de gens qui veulent jouer latéraux. Au départ, il y a une spécificité, une envie qu’on n’a pas. » Cette absence de vocation se retrouve dans tous les échelons du football, du monde amateur en passant par l’école du football de rue au monde professionnel, ce que confirme notre consultant : « Quand tu joues dans la rue, tu mets souvent les moins bons au poste de latéral. Il n’y a pas grand monde qui veut jouer latéral, il faut créer des vocations. La seule chose à comprendre, c’est qu’il n’y a pas une vraie spécificité du poste de latéral dès les jeunes,

Par Léna Bernard et Tom Binet pour SOFOOT.com