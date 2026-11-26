information fournie par Boursorama avec AFP • 26/11/2026 à 08:24

Latécoère repousse encore le remboursement de prêts garantis par l'État

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

L'équipementier aéronautique Latécoère a annoncé mercredi avoir obtenu un nouveau sursis de ses créanciers, en repoussant de deux ans le remboursement de prêts garantis par l'État (PGE).

La société "Latécoère a le plaisir d'annoncer qu'elle a finalisé la renégociation de ses PGE avec ses principaux prêteurs", a indiqué le groupe dans un communiqué.

"En contrepartie d'une actualisation des taux d'intérêt et d'une révision des obligations de remboursement", un accord avec les créanciers "prévoit notamment la prolongation de l'échéance des prêts jusqu'au 31 décembre 2029", a-t-il ajouté.

Racheté en 2019 par le fonds d'investissement américain Searchlight Capital Partners, Latécoère a dû passer depuis par deux recapitalisations, en 2021 et 2023.

Celle de 2023 s'accompagnait d'un rééchelonnement du remboursement de 85 millions d'euros de PGE, "sans amortissement intermédiaire jusqu'à l'échéance du 31 décembre 2027".

D'après des informations de presse, Searchlight avait initialement cherché à obtenir l'effacement de 220 millions d'euros de dette.

Ce sous-traitant d'Airbus et Boeing, mais aussi de nombreux acteurs de l'aérospatiale (comme Dassault Aviation, Bombardier, Embraer, Lockheed Martin ou Thales), qui emploie plus de 6.000 salariés, a accusé en 2025 une perte nette de 32,1 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 756,7 millions d'euros.