László Bölöni prolonge avec Metz

Metz toujours à la sauce bölönise.

Un peu plus d’un an après avoir rejoint la Lorraine, László Bölöni a décidé de prolonger jusqu’en 2025 avec le FC Metz. C’est le club qui l’a annoncé ce jeudi matin. Alors que son contrat courait jusqu’à juin 2024, l’entraîneur roumain de 70 ans a donc décidé de poursuivre avec les Grenats. Pour rappel, l’ancien entraîneur du Stade rennais a permis à son club de terminer deuxième de Ligue 2 l’an dernier, synonyme de montée, et est actuellement treizième de Ligue 1 après quatre journées. Metz reste sur un match nul contre Reims et ira à Lens le 16 septembre.…

ARL pour SOFOOT.com