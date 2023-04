information fournie par So Foot • 15/04/2023 à 15:26

László Bölöni : « J'aimerais interdire les portables mais c'est impossible »

À la sauce Bölöni.

À l’occasion de la réception des Girondins à Metz ce samedi, László Bölöni a accordé un entretien au journal L’Équipe , où il est notamment revenu sa manière de manager, lui qui est désormais âgé de 70 ans, et qui s’occupe de garçons avec qui il possède parfois une cinquantaine d’années d’écart. « Je n’ai pas de recette miracle mais j’ai des exemples de joueurs célèbres que j’ai entraînés comme Cristiano Ronaldo, Petr Čech ou Raphaël Varane et mon discours est simple : pour obtenir quelque chose dans la vie, que ce soit comme footballeur ou étudiant, cela passe toujours par le travail. Maintenant, à mon âge, je ne vais pas aller contre l’histoire. Les jeunes, c’est plus compliqué qu’avant. J’aimerais interdire les portables mais c’est impossible. Par contre je suis intransigeant sur le respect. » …

AL pour SOFOOT.com