László Bölöni : « C’est difficile de faire plus avec le groupe actuel »

Ses attaquants vont apprécier.

Battu par Nice ce samedi à Saint-Symphorien (0-1), Metz a enchaîné un troisième revers consécutif. Une nouvelle défaite qu’a regretté László Bölöni, convaincu que la seconde période de ses hommes aurait du lui permettre d’arracher le nul. Mais selon le technicien roumain, il manque un peu de talent offensif à son effectif. « On est abattus parce que je crois que c’est difficile de faire plus avec le groupe actuel. Les attaquants… ne sont pas encore arrivés et ils nous manquent terriblement. Parce qu’avec la seconde période qu’on réalise, on n’était pas loin d’égaliser » , a-t-il avoué en conférence de presse après le revers.…

LT pour SOFOOT.com