Lassine Sinayoko vaudrait plus de 20 millions d'euros
La belle affaire de l’été. Recruté 8 millions d’euros par le Paris FC au dernier mercato estival, Lassine Sinayoko vaudrait désormais plus de 20 millions d’euros , selon un recruteur de Premier League questionné sur le sujet par L’Équipe . La valeur marchande du meilleur buteur de Ligue 1, déjà huit réalisations au compteur, croît au fil de ses belles performances.
« Sinayoko peut intéresser le marché anglais »
Le recruteur en question l’assure : l’avant-centre du Paris FC « peut intéresser le marché anglais avec des clubs comme Coventry ou Ipswich. Après, est-ce qu’il serait intéressé ? » , s’interroge-t-il. Cette saison, Coventry et Ipswich jouent le maintien et pourraient même retomber en Championship. En soi, ce sont deux destinations risquées pour l’ancien de l’AJ Auxerre.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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