Lassine Sinayoko vaudrait plus de 20 millions d'euros

La belle affaire de l’été. Recruté 8 millions d’euros par le Paris FC au dernier mercato estival, Lassine Sinayoko vaudrait désormais plus de 20 millions d’euros , selon un recruteur de Premier League questionné sur le sujet par L’Équipe . La valeur marchande du meilleur buteur de Ligue 1, déjà huit réalisations au compteur, croît au fil de ses belles performances.

« Sinayoko peut intéresser le marché anglais »

Le recruteur en question l’assure : l’avant-centre du Paris FC « peut intéresser le marché anglais avec des clubs comme Coventry ou Ipswich. Après, est-ce qu’il serait intéressé ? » , s’interroge-t-il. Cette saison, Coventry et Ipswich jouent le maintien et pourraient même retomber en Championship. En soi, ce sont deux destinations risquées pour l’ancien de l’AJ Auxerre.…

MBC pour SOFOOT.com