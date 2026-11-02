Lassine Sinayoko proche d'égaler un Ballon d'or
Dans les traces d’un Ballon d’or. Dans le très bon début de saison du Paris FC, actuel quatrième de Liguain à trois points du leader, le PSG, un nom ressort : celui de Lassine Sinayoko. Double buteur ce dimanche contre Monaco , l’attaquant est venu chiper la première place du classement des meilleurs buteurs à Estéban Lepaul, encore absent ce week-end avec Rennes.
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