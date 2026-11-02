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Lassine Sinayoko proche d'égaler un Ballon d'or
information fournie par So Foot 02/11/2026 à 11:11

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Lassine Sinayoko proche d'égaler un Ballon d'or

Lassine Sinayoko proche d'égaler un Ballon d'or

Dans les traces d’un Ballon d’or. Dans le très bon début de saison du Paris FC, actuel quatrième de Liguain à trois points du leader, le PSG, un nom ressort : celui de Lassine Sinayoko. Double buteur ce dimanche contre Monaco , l’attaquant est venu chiper la première place du classement des meilleurs buteurs à Estéban Lepaul, encore absent ce week-end avec Rennes.

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