Lasarte : "Je ne reconnais plus Antoine Griezmann"

Entraîneur d'Antoine Griezmann lors de ses débuts à la Real Sociedad, Martin Lasarte restera à jamais le premier entraîneur d'un club professionnel à avoir accordé sa confiance à Grizou. Hélas pour le Français, c'est désormais tout le contraire qui se produit au Barça depuis la signature du champion du monde chez les Culés. Analyse d'un casse-tête catalan.

"Je le vois triste, comme s'il n'était pas heureux d'être là. Peut-être qu'il va s'énerver contre moi si je dis ça, mais c'est ce que je ressens."

En tout début d'année, Luis Suárez doit se faire opérer du genou. Juste avant, Antoine avait réalisé deux matchs où j'ai vu qu'il était possible de les voir tous les trois à l'aise en attaque et capables de combiner. Ensuite, il y a cette période de flou où Antoine joue avant-centre, puis c'est au tour de Messi, et la période de pandémie arrive. Depuis le retour du football, j'ai la sensation que ce Barça n'est pas dans son assiette. Il y a un manque de fluidité collective qui va bien au-delà d'Antoine. Mais bien entendu, je ne peux cacher que voir Antoine aussi éteint, cela me fait mal au cœur. Son arrivée ne s'est pas faite dans la meilleure période du club, il aurait été préférable de s'engager la saison précédente plutôt que d'annoncer son choix de rester à l'Atlético. Antoine est un joueur de top niveau, il l'a prouvé durant de nombreuses années. Mais à Barcelone, il ne peut pas donner tout ce qu'il peut à son club. Et je ne sais absolument pas pourquoi... Je le vois triste, comme s'il n'était pas heureux d'être là. Peut-être qu'il va s'énerver contre moi si je dis ça, mais c'est ce que je ressens.Mon avis, c'est que si un joueur de ce niveau apparaît déprimé aux yeux de son entraîneur, cela ne va pas l'aider. Je m'imagine bien qu'Antoine doit être au service du collectif et qu'il doit être prêt pour aider l'équipe à n'importe quel moment, mais un entraîneur doit être capable de gérer ce type de situation. Donner quatre ou cinq