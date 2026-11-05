Las Palmas va rendre hommage à Jesús de Miguel

Le cœur est lourd. Le décès de l’attaquant de Tenerife Jesús de Miguel survenu mardi dernier après un violent choc avec le gardien Jesús Owono suscite toujours autant d’émotions partout dans le monde, mais aussi sur l’île voisine. En effet après le beau geste du club d’Almería, c’est au tour du club formateur de Pedri, Las Palmas, de rendre hommage à De Miguel . L’autre club des Canaries va délaisser ses traditionnelles couleurs teintées de jaune et de bleu pour revêtir son troisième maillot , fait de bleu et de blanc pour la réception d’Eldense dimanche.

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MB pour SOFOOT.com